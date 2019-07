K-League Stars-Juventus, Cesinha esulta come Cristiano Ronaldo: la reazione di CR7 [VIDEO]

Che affronto di Cesinha, l’esultanza dopo il gol contro la Juventus è alla… Cristiano Ronado: la reazione dell’attaccante portoghese

E’ in corso a Seoul l’amichevole tra K-League Stars (Kor) e Juventus: un’amichevole utile ai bianconeri per preparare il prossimo match dell’International Champions Cup. La sfida non sta andando nel migliore dei modi per la squadra di Maurizio Sarri, che attualmente sta perdendo 3-1, a mezz’ora dal termine del match. Ad attirare l’attenzione è stata l’esultanza di Cesinha dopo la rete del 2-1: il calciatore brasiliano ha infatti, una volta aspettato l’arrivo dei suoi compagni di squadra, esultato come Cristiano Ronaldo.

Non è chiaro se sia un gesto per prendere in giro l’attaccante portoghese o se l’imitazione è dovuta all’ammirazione per CR7. Cristiano Ronaldo non è apparso troppo felice: l’espressione nel suo volto infatti indica un certo disappunto. Un ghigno per nulla divertito, quello sul viso di CR7.

Nessuna rabbia però da parte dell’attaccante portoghese, che a fine primo tempo si è incrociato con Cesinha nel tunnel verso gli spogliatoi, scambiando qualche chiacchiera e salutandosi con un abbraccio.

La faccia di CR7 dopo che Cesinha esulta come lui è meravigliosa #TeamKLeagueJuve pic.twitter.com/vUdfeBuzA7 — Lorenzo (@Allampino) July 26, 2019

