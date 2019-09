Wanda Nara, clamorosa retromarcia di Pardo: la show-girl argentina resterà opinionista a Tiki Taka

Nonostante le durissime parole di Pardo, la moglie-agente di Mauro Icardi continuerà a partecipare al noto programma Mediaset

Wanda Nara continuerà a partecipare a Tiki Taka, programma di Mediaset del quale è ospite e opinionista fissa ormai dalla scorsa stagione.

Proprio da quel palco, la show-girl argentina ha innescato la lunga querelle con l’Inter, terminata lunedì con il trasferimento di Icardi al Paris Saint-Germain. Una situazione che ha spinto il conduttore Pierluigi Pardo ad attaccare duramente Wanda Nara, paventando un suo allontanamento: “faccio un discorso molto serio e onesto: la sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter non era conciliabile con la mia deontologia professionale“. Nessun ribaltone però, visto che Mediaset si è affrettata a sottolineare come l’argentina rimarrà nel programma anche nelle prossime puntate, spingendo Pardo a rettificare: “ora che la causa è stata ritirata c’è massima disponibilità a continuare insieme“.

