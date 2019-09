Vuelta di Spagna – Roglic evita una pericolosa caduta: “ecco come ho fatto e per la tappa di domani…”

Primoz Roglic ancora in maglia rossa: le parole dello sloveno della Jumbo dopo la 14ª tappa della Vuelta

E’ un Roglic carico e con i piedi per terra, quello che ha parlato alla stampa al termine della quattordicesima tappa della Vuelta di Spagna. Lo sloveno della Jumbo Visma è riuscito a mantenere la maglia rossa e, dunque, a confermarsi leder della classifica generale, evitando sul finale una maxi caduta: “ci vuole un po’ di fortuna e serve un po’ di senso della posizione per evitare questi incidenti“, ha affermato. Roglic è già concentrato alla prova di domani: “mi aspetto per domani una tappa a tutto gas“, ha concluso.

