Vuelta di Spagna – Oggi un tosto tappone di montagna: favoriti, percorso ed altimetria della 15ª tappa

Pggi la Tineo-Santuario del Acebo: percorso altimetria e favoriti della 15ª tappa

Arriva un nuovo tappone di montagna, alla Vuelta di Spagna 2019. I ciclisti saranno messi a dura prova oggi, nella 15ª frazione della corsa spagnola, che li porterà da Tineo a Santuario del Acebo dopo ben 154,4 km di pedalata. Quattro sono i gran premi di prima categoria che i ciclisti in gara dovranno affrontare e che sicuramente faranno ben presto selezione, anche se gli uomini classifica si muoveranno sicuramente solo sulla scalata finale del Puerto del Acebo. Occhio dunque a Roglic, che punterà a mantenere la leadership, ma anche a Valverde, Pogacar e Miguel Angel Lopez. Non bisogna sottovalutare Chaves, Nieve ed Izagirre, così come anche Quitana e Majka.

