Vuelta di Spagna – Da Jurancon a Pau, si ricomincia con una cronometro: percorso, altimetria e favoriti della 10ª Tappa

Dopo il lunedì di riposo, la Vuelta di Spagna ricomincia con una cronometro con partenza da Jurancon e arrivo a Pau: ecco percorso, altimetria e favoriti delal 10ª Tappa

Dopo il giorno di riposo che ha permesso ai ciclisti di recuperare le forze dopo una prima, intensa, settimana, la Vuelta di Spagna ricomincia con la 10ª Tappa dell’edizione 2019. I ciclisti dovranno affrontare appena 36.2 km, da percorre però a tutto gas in una cronometro importante in chiave classifica generale. Il percorso che prenderà il via da Jurancon e terminerà a Pau non sarà totalmente pianeggiante, ma i cronoman non dovrebbero avere grosse difficoltà sulla Côte de Beauvallon (2 km al 7%) posta dopo un km e sulla Côte de l’Église (1,5 km 6%), posta al km 21: gli ampi tratti in pianura consentiranno poi di ottenere secondi preziosi agli specialisti della velocità. Roglic è il favorito numero 1 per il successo di tappa e l’ottenimento della maglia rossa di Nairo Quintana che, insieme a Valverde e Lopez dovrà cercare di ‘limitare i danni’ il più possibile.

