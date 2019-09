Vuelta di Spagna – Impresa di Mikel Iturria: lo spagnolo si prende l’11ª tappa di coraggio

Decimo vincitore diverso alla Vuelta di Spagna: Iturria trionfa sul traguardo di Urdan-Dantxarinea

Che spettacolo Mikel Iturria: il 27 spagnolo è stato autore di un’impresa oggi nell’11ª tappa della Vuelta di Spagna 2019. Al termine dei tanti sali scendi della Saint Palais-Urdan Dantxarinea, Iturria ha deciso di dare una svolta alla sua giornata: armato di tanto coraggio si è lasciato i suoi colleghi alle spalle, andando verso un’imperiale pedalata, in solitaria, di 20 km, che gli ha regalato il suo primo successo in carriera. Secondo posto per Lastra, terzo in vece Craddock. Nonostante l’arrivo al traguardo dopo ben 18 minuti da Iturria, Roglic si conferma maglia rossa.

Valuta questo articolo