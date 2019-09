Clamoroso alla Vuelta di Spagna – L’elicottero delle riprese tv scova una piantagione di marijuana [VIDEO]

Grazie all’elicottero delle riprese tv della Vuelta di Spagna una clamorosa scoperta: scovata una piantagione di marijuana ad Igualada

La Vuelta di Spagna sta regalando spettacolo per le strade iberiche. I ciclisti si stanno sfidando in sella alle loro bici, a caccia della vittoria finale, che incoronerà la maglia rossa del 2019. Non mancano però le clamorose sorprese, che non riguardano solo la sfida in bicicletta. Durante l’ottava tappa della grande corsa a tappe spagnola, infatti, l’elicottero delle riprese tv ha scovato una piantagione di marijuana, coltivata sul tetto di una casa ad Igualada. Dopo la scoperta, la polizia è prontamente intervenuta: sono state sequestrate ben 40 piante di marijuana.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo