Vuelta di Spagna – Fuglsang vince in solitaria la 16Âª tappa: Roglic resta saldamente in ‘Maglia Rossa’

Il danese vince la sedicesima frazione della corsa spagnola, tagliando in solitaria il traguardo. In rosso resta Roglic, che tiene a bada Valverde

La sedicesima tappa della Vuelta di Spagna incorona Jakob Fuglsang, che taglia in solitaria il traguardo di Alto de la Cubilla. Il 34enne danese non lascia scampo ai propri rivali, ottenendo la quinta vittoria in stagione, la ventiduesima in carriera.

A sorridere è anche l’Astana, che piazza il 34° sigillo del 2019, confermando l’ottimo momento di forma dei propri corridori. Per il danese invece arriva il primo sorriso in un grande giro, al termine di una prestazione perfetta coronata con la fuga degli ultimi chilometri. Seconda posizione per Geoghegan Hart, seguito da Luis Leon Sanchez e Knox. Un ottimo Gianluca Brambilla chiude al quinto posto, precedendo De Gendt e Bizkarra. In ‘Maglia Rossa‘ rimane senza problemi Primoz Roglic, che tiene a bada Alejandro Valverde distante quasi tre minuti dallo sloveno.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE