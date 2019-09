Vuelta di Spagna – Fulmine Roglic nella crono di Pau, lo sloveno si prende la 10ª tappa e la maglia rossa

Lo sloveno è senza rivali nella decima tappa della Vuelta di Spagna, niente da fare per Quintana che deve cedere la maglia rossa

Primoz Roglic domina nettamente la decima tappa della Vuelta di Spagna, caratterizzata da una cronometro partita da Jurançon e terminata a Pau.

Vittoria numero dieci in stagione per il corridore del Team Jumbo-Visma, la trentaduesima in carriera che gli consegna anche la maglia rossa da leader. Lo sloveno ferma il crono sul 47’05”, precedendo di venticinque secondo il neozelandese Bevin della CCC e di 27 secondi il francese Cavagna. Questo il podio di giornata, di cui non fa parte Nairo Quintana, che cede la testa della classifica generale a Roglic, pagando oltre tre minuti nei confronti dello sloveno e chiudendo al ventisettesimo posto di giornata.

Valuta questo articolo