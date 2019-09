Vuelta di Spagna – Da Pravia a Alto de La Cubilla: percorso, altimetria e favoriti della 16ª Tappa

Due GPM da affrontare una salitona finale lunga 18 km: percorso, altimetria e favoriti della 16ª Tappa della Vuelta di Spagna

Lunedì di grande ciclismo sulle strade spagnole per la 16ª Tappa della Vuelta di Spagna. La grande corsa iberica vedrà in scena una fra le frazioni più attese e importanti per la classifica generale conclusiva, alla quale farà seguito un meritato giorno di riposo. I ciclisti spenderanno infatti molte energie nell’affrontare i 144.4 km che collegano Pravia a Alto de La Cubilla.

Prima parte di percorso piatta fino ai 50 km che segnano l’inizio del primo GPM di giornata il Puerto de San Lorenzo (10 km all’8,5%). Dopo 20 km di discesa i ciclisti affronteranno l’Alto de la Cobertoria (8,3 km all’8,2%) che preparerà il gruppo alla salitona finale: l’Alto de La Cubilla metterà a dura prova i ciclisti fino a 1690 metri d’altezza, per una salita lunga 18 km con pendenza media al 6% e tratti in doppia cifra.

Dopo la prestazione eccezionale al Santuario de Acebo, Primoz Roglic risulta favorito anche nella tappa odierna. Il finale di gara è però adatto anche alle caratteristiche di Alejandro Valverde, mentre Tadej Pogacar, in grande forma e fra i papabili per il podio, è un ciclista da tenere d’occhio. Miguel Angel Lopez e Nairo Quintana sono chiamati a dare una svolta alla propria Vuelta.

