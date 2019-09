Vuelta di Spagna – Da San Vicente de la Barquera a Oviedo: percorso, altimetria e favoriti della 14ª tappa

Il programma di oggi prevede una tappa adatta ai velocisti, che si sfideranno per ottenere una vittoria preziosa sul traguardo di Oviedo

Messa alle spalle la durissima tappa di ieri, il programma odierno della Vuelta di Spagna 2019 prevede una quattordicesima frazione che premia i velocisti, caratterizzata da 188 chilometri che si dipaneranno da San Vicente de la Barquera fino ad Oviedo.

Un percorso semplice, privo di particolari insidie ma che prevede un dislivello complessivo non indifferente, considerando che i corridori supereranno i 2000 metri. L’ultimo chilometro non sarà completamente pianeggiante, bisognerà dunque non farsi sorprendere prima dei 200 metri finali, dove gli sprinter si daranno battaglia per esultare ad Oviedo. Tra i favoriti non può che esserci Sam Bennett, già vincitore della terza tappa e deciso a concedere proprio oggi il bis. Tra gli sfidanti, occhi puntati su Jakobsen e Degenkolb, mentre partono un gradino più giù Gaviria e Theuns.

