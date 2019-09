Vuelta di Spagna – Da Bilbao a Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega: percorso, altimetria e favoriti della 13ª tappa

Tappa importante oggi alla Vuelta, con ben sette GPM che metteranno a dura prova i corridori stravolgendo probabilmente la classifica generale

Si comincia a fare maledettamente sul serio alla Vuelta di Spagna, il programma di oggi prevede infatti una tappa durissima che metterà a dura prova i corridori.

Si parte da Bilbao per raggiungere dopo 166.4 chilometri Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega, affrontando ben sette GPM che potrebbero stravolgere completamente la classifica generale. Attesissima l’ultima salita di categoria especial, ovverro quella dell’Alto de Los Machucos (6,8 km al 9,2%), dove rivedremo battaglia e verosimilmente grossi distacchi tra i big. Tra i favoriti, un posto di riguardo lo merita Miguel Angel Lopez, apparso tra i corridori più in forma quando si tratta di affrontare pendenze complicate. Non va sottovalutato però nemmeno Tadej Pogacar, pronto a giocarsi le sue carte. Tenteranno l’assalto alla vittoria anche Quintana e Valverde, mentre Primoz Roglic dovrà difendersi da più attacchi.

