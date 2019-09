Vuelta di Spagna – Che paura per Cataldo! L’italiano dell’Astana evita un gatto per un soffio nella ricognizione [VIDEO]

Dario Cataldo ‘salvo’ per un pelo: che rischio durante la ricognizione della cronometro, gatto schivato per un soffio

Tanto spettacolo alla Vuelta di Spagna 2019. Primoz Roglic, grazie alla cronometro individuale di ieri a Pau si è preso la leadership della classifica generale della grande corsa a tappe, lasciandosi alle spalle Valverde e Miguel Angel Lopez. Ad regalare spettacolo, oltre le imprese dei corridori in sella alle loro bici ci sono anche divertenti, ma anche spaventosi, episodi extra gara: ne sa qualcosa Dario Cataldo, che ieri durante la ricognizione della cronometro di Pau ha vissuto un momento da… urlo.

Il ciclista italiano dell’Astana ha infatti pubblicato un video nel quale mostra il rischio corso durante la sua ricognizione: Cataldo ha evitato per un pelo un gatto che gli ha tagliato la strada a tutta velocità. “PER UN PELO!!!! (di gatto) 🐈😱 Scary moment during the TT recon“, ha scritto su Instagram.

>>> PER IL VIDEO >>> Vuelta di Spagna – Che rischio per Cataldo: gatto evitato per un pelo <<<

