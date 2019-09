Vuelta di Spagna – Roglic non abbassa la guardia: “siamo in ottima posizione, ma bisogna restare concentrati”

Il leader della Vuelta di Spagna ha parlato dopo la sedicesima tappa, sottolineando come non sia permesso abbassare la guardia

La sedicesima tappa ha reso ancora più solida la leadership di Primoz Roglic alla Vuelta di Spagna, lo sloveno infatti ha quasi tre minuti di vantaggio su Alejandro Valverde, un gap quasi impossibile da colmare quando mancano pochissime tappe alla conclusione.

Nonostante l’ottima posizione in classifica però, il corridore del team Jumbo-Visma non ha nessuna intenzione di abbassare la concentrazione: “è vero, è stata una giornata dura, l’ultima salita era lunga, ma alla fine è stata una buona giornata per noi. Ovviamente siamo in buona posizione, ma dobbiamo restare concentrati, perché ci saranno altre giornate difficili“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE