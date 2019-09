Vuelta di Spagna – Sepp Kuss vince la 15ª tappa in solitaria, Roglic difende senza patemi la Maglia Rossa

Lo statunitense taglia per primo il traguardo del Santuario de Acebo, precedendo Guerreiro e Geoghegan Hart. Roglic resta leader davanti a Valverde

Sepp Kuss vince la quindicesima tappa della Vuelta di Spagna, tagliando per primo il traguardo del Santuario de Acebo. Prima vittoria in un grande giro per il corridore americano, che centra anche il primo successo di questo 2019, il quinto in carriera. Lo statunitense si impone con quaranta secondi di vantaggio su un gruppetto di tre avversari composto da Guerreiro, Geoghegan Hart e Oscar Rodriguez.

Quinta posizione invece per Padun, seguito da O’Connor e Craddock. Ottavo al traguardo Primoz Roglic, che difende la Maglia Rossa e tiene botta anche in questo temibile test nelle Asturie, mantenendo invariato il distacco da Valverde e aumentando quello su Pogacar e Miguel Angel Lopez. Crolla infine Quintana, sempre più in difficoltà.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE