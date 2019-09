Vuelta di Spagna – Fabio Aru spiega la ragione del suo ritiro: “forte danno muscolare, la situazione peggiora”

Fabio Aru ha spiegato le ragioni del suo ritiro dalla Vuelta di Spagna: tramite una nota ufficiale, il sardo annuncia un infortunio muscolare

Lo si era intuito dall’assenza del suo nome sul foglio firme, lo aveva anticipato la ‘Rosea’ in mattinata e poi il Team UAE Emirates ne ha dato conferma: Fabio Aru si è ritirato dalla Vuelta di Spagna 2019. Il ciclista sardo, tramite una nota ufficiale, ha spiegato il motivo del suo ritiro facendo chiarezza in merito alle sue condizioni fisiche: “le analisi effettuate con lo staff medico della squadra hanno evidenziato un forte danno muscolare che non mi permette di recuperare dagli. La situazione sta peggiorando, quindi assieme allo staff medico del team si è deciso di fermarsi, ed effettuare ulteriori accertamenti. Mi dispiace ritirarmi ma, vista la situazione, sarebbe impensabile poter continuare”.

