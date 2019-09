Vuelta di Spagna – Valverde non impensierisce Roglic: la nuova classifica generale dopo la 16ª tappa

Nemmeno nella sedicesima tappa lo spagnolo riesce a riaprire il discorso per la prima posizione, rimanendo a quasi tre minuti dallo sloveno

Primoz Roglic viaggia spedito verso la vittoria della Vuelta di Spagna, cominciando l’ultima settimana con una buonissima prestazione che non permette a Valverde di accorciare. Lo sloveno infatti tiene a bada il campione del mondo in carica nella sedicesima tappa, rimanendo in testa alla classifica generale con due minuti e quarantotto secondi di vantaggio su Don Alejandro.

Terzo posto per Pogacar, che precede il solito Miguel Angel Lopez, mentre Majka scalza dalla quinta posizione un irriconoscibile Quintana. Più staccati gli altri, con Edet distante oltre dieci minuti da Roglic.

