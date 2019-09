Vuelta di Spagna – Bizkarra come Fantozzi nella 16ª tappa, lo spagnolo costretto a pedalare… senza sellino [VIDEO]

Il corridore spagnolo ha perso il sellino a 118 km dal traguardo, pedalando per qualche centinaio di metri ‘alla bersagliera’ come nel film ‘Fantozzi contro tutti’

Mikel Bizkarra si è trasformato per qualche minuto in Fantozzi, ripercorrendo le gesta del celebre personaggio interpretato da Paolo Villaggio nel corso della sedicesima tappa. Lo spagnolo ha infatti perso il sellino della sua bici a 118 km dal traguardo, pedalando per qualche centinaio di metri alla ‘bersagliera’, proprio come nel film ‘Fantozzi contro tutti‘. Il corridore della Euskadi-Murias è stato successivamente costretto a fermarsi nella salita verso l’Alto de La Cubilla, cambiando la bici e riuscendo comunque a rimanere tra i fuggitivi.

📽️🚴‍♂️ ¡Un nuevo sillín para @MikelBizkarra, por favor! / 🇬🇧 It seems someone needs a new saddle… #LaVuelta19 pic.twitter.com/ZWFLHr3Dai — La Vuelta (@lavuelta) 9 settembre 2019

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE