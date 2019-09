Vuelta di Spagna, ‘Attacco al potere’! Quintana svela: “domani tenteremo un golpe, sarà tappa importante”

Nairo Quintana prepara il ‘golpe’ in vista della 15ª Tappa della Vuelta di Spagna: il ciclista colombiano in fiducia per la frazione di domani che risulta adatta alle sue caratteristiche

La quindicesima tappa della Vuelta di Spagna sarà una frazione che regalerà un margine importante a chi avrà la gamba necessaria ad affrontare i quattro GPM di prima categoria e l’arrivo in salita 1200 metri del Puerto del Acebo. Una frazione da non sbagliare, nella quale Nairo Quintana è pronto ad un vero e proprio ‘golpe’. Lo scalatore colombiano sa di avere le caratteristiche necessarie a far bene e recuperare il distacco di 3’33 dalla maglia rossa Roglic che lo piazza in quinta posizione nella classifica generale. Al termine ella 14ª Tappa, Quintana ha lanciato un messaggio chiaro: “domani cercheremo di fare un ‘golpe’, sarà una tappa importante di questa corsa“.

