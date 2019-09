Vela – GC32 Racing Tour 2019: l’Oman ospiterà la tappa finale, il team locale a caccia del successo

Il team locale di Oman Air viaggia in ottima posizione ed è molto determinato ad aggiudicarsi il titolo finale in acque di casa

Sarà l’Oman a ospitare la tappa finale e decisiva del tiratissimo circuito GC32 Racing Tour 2019, con il team locale di Oman Air in ottima posizione e molto determinato ad aggiudicarsi il titolo finale in acque di casa. Mascate di certo darà un caldo benvenuto anche al resto della flotta di catamarani foiling ad alte prestazioni per la Oman Cup, in programma dal 5 al 9 novembre prossimi. I team saranno basati e regateranno nelle acque del Al Mouj Marina, nel cuore della città omanita. L’equipaggio di Oman Air attualmente è leader della classifica del GC32 Racing Tour e una vittoria in casa, rappresenterebbe un contributo spettacolare alle celebrazioni per il decimo anniversario dell’organizzazione.

Una prospettiva che piace molto allo skipper Adam Minoprio: “Tutto il gruppo di Oman Air non vede l’ora di concludere il GC32 Racing Tour in acque di casa, sotto gli occhi del pubblico locale di Mascate. Stiamo conducendo il Tour e sarebbe fantastico se potessimo vincere il titolo in Oman a novembre. Faremo di tutto perchè succeda.” Ha detto Minoprio che guida l’equipaggio di cui fa parte da molto tempo il velista omanita Nasser Al Mashari.

La flotta dei GC32 si ritroverà il prossimo mese sul Lago di Garda, per il quarto evento della stagione prima di affrontare il gran finale della Oman Cup, dove è prevedibile che la lotta sarà serrata fino all’ultimo giorno.

Il CEO di Oman Sail David Graham, dando il benvenuto al GC32 Racing Tour in Oman, ha dichiarato: “Siamo felici che il Tour si concluda qui in Oman, e possiamo garantire che tutti i team e i loro supporter riceveranno la calda ospitalità per cui il paese è famoso. I velisti che hanno regatato qui in passato, specialmente con le Extreme Sailing Series, sanno che le condizioni eccezionali dell’Oman sono perfette per i catamarani volanti, con un vento che a novembre va dai 10 ai 14 nodi.”

Mascate e la Al Mouj Marina sono infatti familiari per molti dei velisti, dato che dal 2009 la località è stata sede delle Extreme Sailing Series. In testa a parti punti con Oman Air per la vittoria nel GC32 Racing Tour 2019 ci sono i rivali di sempre di Alinghi che con il Team Principal Ernesto Bertarelli sono sempre stati fan del sultanato. Inoltre, l’ultima volta che il team svizzero ha visitato l’Oman è stata la prima che il due volte vincitore della Coppa America ha ottenuto la vittoria, dopo sette tentativi.

“Ci sono sempre condizioni molto buone.” Dice il Team Director di Alinghi Pierre-Yves Jorand. “L’unica differenza rispetto alle edizioni precedenti è che regateremo in novembre e non sappiamo come sarà la meteo. Mi aspetto che l’acqua sia calda ma la termica potrebbe essere un po’ diversa.” Jorand sa bene che sarà lotta fino all’ultimo metro con i rivali omaniti, che correranno in casa. “Penso sarà lotta dura con Oman Air, fino all’ultimo giorno”.

Christian Scherrer, managerdel GC32 Racing Tour, ha aggiunto: “Siamo felici di tornare a Mascate per l’ultimo evento di questa stagione. I GC32 e la classe hanno una relazione di lunga data con l’Oman, sia come località sede di regate che con il team locale Oman Air che fa parte del gruppo dal 2016. Organizzare l’ultima tappa in Oman ci dà anche l’opportunità di lasciarvi le barche durante il periodo invernale e di organizzare sessioni di allenamento”.

Calendario 2019 del GC32 Racing Tour

22-26 maggio: GC32 Villasimius Cup / Villasimius, Sardegna, Italia

26-30 giugno: GC32 World Championship / Lagos, Portogallo

31 luglio-4 agosto: 38 Copa del Rey MAPFRE / Palma de Maiorca, Spagna

11-15 settembre: GC32 Riva Cup / Riva del Garda, Italia

6-10 novembre: GC32 Muscat Cup / Muscat, Oman

