US Open – Tonfo Barty agli ottavi: la numero 2 al mondo ko contro Qiang Wang

Ashleigh Barty sconfitta agli ottavi di finale degli US Open: la numero 2 al mondo si arrende alla cinese Qiang Wang

Si conclude agli ottavi di finale il cammino di una delle tenniste più attese degli US Open. Ashleigh Barty, numero 2 al mondo e vincitrice del Roland Garros in stagione, è stata sconfitta nettamente da Qiang Wang in 1 ora e 23 minuti di gioco. Barty si è imposta in due set, vinti con il punteggio di 6-2 / 6-4.

