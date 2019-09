US Open – Serena Williams devastante: la povera Wang spazzata via in 44 minuti!

Serena Williams accede alla semifinale degli US Open: la tennista americana spazza via la cinese Qiang Wang in 44 minuti lasciandole appena un game

Devastante. Non c’è altro modo che possa descrivere al meglio la prestazione di Serena Williams nella sfida dei quarti di finale degli US Open contro la cinese Qiang Wang. La tennista americana, attuale numero 8 al mondo, si è imposta sull’avversaria rispettando il pronostico che la vedeva favorita in un match risultato senza storia. Dopo appena 44 minuti di gioco, Serena Williams era già a rete, pronta a stringere la mano alla numero 18 al mondo sconfitta con un netto 6-1 / 6-0. In semifinale Serena Williams affronterà Elina Svitolina.

