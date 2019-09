US Open – Roger Federer fallisce ancora! Dimitrov lo elimina al quinto set nei quarti di finale

Roger Federer sconfitto ai quarti di finale degli US Open: il tennista svizzero ko in 5 set contro Grigor Dimitrov

Risultato amaro quello maturato nella notte italiana per Roger Federer. Il campione svizzero è stato costretto ad abbandonare gli US Open ai quarti di finale, sconfitto in 3 ore e 10 minuti di gioco da Grigor Dimitrov. Continua il cattivo feeling di Federer con il cemento dell’ultimo Slam stagionale: campione per 5 anni di fila dal 2004 al 2008, Federer non vince gli US Open da 11 anni!

Due volte in vantaggio di un set, due volte rimontato, sofferente per il mal di schiena, con un dritto e un servizio meno efficaci del solito, Federer si arrende a quel Dimitrov che ad inizio carriera ha dovuto fare i conti con l’ingombrante soprannome di ‘baby Federer’, tanto lusinghiero quanto carico di aspettative. Il tennista bulgaro si è imposto al quinto set con il punteggio di 6-3 / 4-6 / 6-3 / 4-6 / 2-6.

