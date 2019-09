Andreescu, Young wild and free! Bianca si prende gli US Open: Serena Williams ancora sconfitta in finale

Concentrazione e mentalità da campionessa premiano Bianca Andreescu: la 19enne canadese è la nuova regina degli US Open, battuta Serena Williams in finale

Che spettacolo questa sera al Flushing Meadows di New York: la finale femminile degli US Open incorona una nuova regina. A sfidarsi, stasera, sono state Serena Williams, alla sua decima finale nello Slam americano, e Bianca Vanessa Andreescu.

E’ stata proprio la 19enne canadese ad esultare per il suo primo Slam in carriera. Un percorso incredibile, quello della Andreescu, canadese ma di origini rumene: la giovane tennista, infatti, ad inizio stagione si trovava al 152° posto del ranking mondiale femminile, ma grazie al successo di oggi, aggiunto alle splendide prestazioni dell’anno, entrerà per la prima volta in top 10, esattamente al quinto posto.

Una finale impeccabile, quella di Andreescu, che non ha mai perso la concentrazione, contro una grande campionessa, mostrando tanto coraggio e tenacia, senza mai apparire impaurita e spaventata. Un’impresa da favola per la canadese, al termine di una stagione perfetta, nella quale vanta 44 vittorie e 4 sconfitte, l’ultima delle quali proprio contro un’americana, Sofia Kenin.

In tantissimi, hanno dato fiducia alla giovane Andreescu, che vanta tre titoli in carriera, due dei quali contro campionesse Slam: Indian Wells contro Kerber e Toronto contro Serena Williams ritiratasi ad inizio match. Andreescu, seconda tennista canadese a raggiungere una finale slam in singolare dopo la Bouchard a Wimbledon 2014, ha trionfato questa sera contro Serena Williams dopo un’ora e 41 minuti di gioco, col punteggio di 6-4, 7-5.

Nonostante la clamorosa rimonta nel secondo set, da 5-1 a 5-5, Serena Williams cede ancora in finale in uno Slam, per la quarta volta consecutiva, dopo Wimbledon 2018, US Open 2018 e Wimbledon 2019. Sorride Bianca Andreescu, che rivive il sogno di Maria Sharapova nel 2006 ed eguaglia il suo ‘record’ di più giovane vincitrice.

