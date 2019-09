US Open – Quanto ha guadagnato Nadal vincendo la finale? Cifra da capogiro per il maiorchino dopo il trionfo

Nella tarda notte italiana Rafa Nadal ha vinto la finale degli US Open battendo Daniil Medvedev: il tennista maiorchino si è messo in tasca una cifra da capogiro

Nella tarda notte italiana è andata in scena la finalissima degli US Open, ultimo torneo Slam dell’anno giocato sui campi in cemento di New York. Rafa Nadal, favorito della vigilia, si è portato a casa la vittoria e con essa il 4° US Open della sua straordinaria carriera che può vantare 19 trofei Slam in bacheca. Il campione maiorchino ha un altro grande motivo per sorridere: i 2.347.7397 di euro guadagnati come vincitore del torneo. Non se l’è passata male nemmeno il finalista perdente, Daniil Medvedev che si consolerà per la sconfitta con 1.716.118 di euro in più sul conto in banca.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE