US Open – Quanto ha guadagnato Matteo Berrettini? Il tennista italiano riceve un maxi assegno dopo la semifinale

Matteo Berrettini esce sconfitto dalla semifinale degli US Open contro Nadal, ma ha un buon motivo per sorridere: i guadagni schizzano alle stelle

La cavalcata trionfale di Matteo Berrettini agli US Open è terminata in semifinale. Il tennista italiano è stato fermato da Rafa Nadal, scoglio ancora insormontabile per il giovane romano che ha comunque dimostrato di poter arrivare in fondo anche nei tornei più importanti del calendario, strappando applausi e consensi da colleghi e addetti ai lavori.

Sfumato il sogno di una clamorosa finale, Berrettini può comunque consolarsi con gli importanti guadagni ottenuti arrivando fra i primi 4 nel torneo americano. Il tennista azzurro infatti ha guadagnato 870.000 euro (960.000 dollari secondo i dati degli US Open) con il solo approdo in semifinale. Fosse arrivato in finale, perdendo all’ultimo atto, avrebbe incassato 1.72 milioni di euro (1.9 milioni di dollari), mentre se avesse vinto il torneo il montepremi sarebbe stato di 3.48 milioni di euro (3.85 milioni di dollari).

Secondo ‘Forbes’ Berrettini aveva guadagnato fin qui 1.8 milioni di euro in carriera, di cui 940.000 nel 2019. Nel 2018 invece gli introiti erano stati 640.000 euro, 130.000 dei quali arrivati dagli ottavi del Roland Garros, maggiore incasso della stagione.

