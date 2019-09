US Open – Nadal rende onore a Berrettini: “diventerÃ  un grande, nel primo set sono stato fortunato”

Lo spagnolo ha commentato il successo su Berrettini al termine del match, rendendo onore al proprio avversario e tessendo le sue lodi

Quinta finale a New York per Rafa Nadal, che stende Berrettini e si guadagna la possibilità di giocare per la 27ª volta in carriera l’ultimo atto di uno slam che ha vinto in tre occasioni.

Niente da fare per Matteo Berrettini al cospetto dello spagnolo, che rischia solo nel primo set, quando annulla due set point al romano per poi chiudere prima di chiudere i giochi in tre set. Una partita complicata anche per lo spagnolo, costretto ad ammettere a fine gara di aver avuto anche un pizzico di fortuna: “Matteo ha tutto, diventerà un grandissimo giocatore. Lo è già e ha tanti anni davanti a sé per migliorare ancora” le parole di Nadal ai microfoni della Espn. “Sono stato fortunato nel primo set quando al tie break lui era nettamente avanti e ha avuto due set point. In gran parte dei casi avrebbe vinto, ma sono stato fortunato. Il segreto della mia longevità sportiva è la passione e l’amore per quello che si fa, senza questi due elementi non si dura così a lungo. Medvedev in finale? Al momento è uno dei tennisti più in forma del circuito. Ha vinto il Masters 1000 di Cincinnati, ha raggiunto la finale a Montreal e a Washington e ora è in finale qui non per caso“.

