US Open – Berrettini non crede ai suoi occhi: “ricevere i complimenti di Nadal fa impressione”

Il tennista azzurro ha analizzato la sconfitta subita in semifinale contro Nadal, esprimendo il proprio punto di vista nel post gara

E’ durato tre set il sogno di Matteo Berrettini di raggiungere la finale degli US Open, tanto quanto è bastato a Rafa Nadal per imporsi sul giovane azzurro, autore comunque di una prestazione positiva.

Non può non essere soddisfatto nel post gara il 23enne romano, protagonista di un torneo da urlo, conclusosi solo al penultimo turno davanti ad un giocatore maestoso: “giocare contro un campione come Nadal in uno Slam e poi ricevere i suoi complimenti fa impressione. Sono contento. Certo, se avessi vinto il primo set sarebbe stato meglio, ma dopo il match di Wimbledon contro Federer qui sento di essere cresciuto” le parole di Berrettini dopo la sconfitta. “Sono contento per questo, mi sono trovato bene in campo contro Rafa. Ho imparato cose che non si capiscono bene guardandolo giocare in televisione, per esempio il suo servizio è molto fastidioso. Vincere il primo set sarebbe stato importante contro un campione come Nadal, perchè partire con un set di svantaggio non è stato facile. Ma ho giocato una buona partita e mi sento cresciuto“.

