US Open – Matteo Berrettini rivela: “non ricordo alcun punto della partita, mentre giocavo pensavo che…”

Il tennista italiano ha espresso la sua soddisfazione per il successo ottenuto contro Monfils nei quarti di finale degli US Open

Non sta nella pelle Matteo Berrettini dopo il successo ottenuto nei quarti di finale degli US Open, una vittoria arrivata al termine di una lunga battaglia con Gael Monfils, risolta al quinto set dal tennista italiano.

Una partita memorabile, che lo stesso giocatore azzurro ha definito bellissima durante l’intervista concessa allo speaker sul campo dell’Artur Ashe Stadium: “non so cosa dire, in questo momento ricordo poco, diciamo il doppio fallo sul primo match point. E’ stata una bella lotta, e complimenti a Monfils. Mentre giocavo pensavo anche di star assistendo, dal campo, a una delle più belle partite che abbia mai visto. Sono felicissimo, grazie al pubblico, e grazie a tutti gli italiani. Ero un pochino teso, ma sono fiero di me stesso. Ho avuto cinque match point? E’ meglio averne, e quando vinci è ancora più bello. Sono fiero di me stesso, dedico questa vittoria alla mia famiglia e a chi mi segue e mi vuole bene. Il torneo però non è ancora finito“.

