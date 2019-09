US Open – Panatta, il messaggio per Berrettini è dolcissimo: “dopo tanto tempo mi sono emozionato guardando il tennis”

Adriano Panatta ha rivolto un dolce messaggio social a Matteo Berrettini dopo la semifinale conquistata agli US Open: l’ex tennista azzurro si è emozionato a guardare il match contro Monfils

Matteo Berrettini ha raggiunto la semifinale degli US Open. Un risultato storico per il tennis italiano che riporta un azzurro in semifinale a New York 42 anni dopo l’ultima volta firmata Barazzutti. Dai social tanti complimenti per il giovane tennista romano, fra i quali spiccano quelli di Adriano Panatta. L’ex tennista italiano ha svelato di essersi addirittura emozionato guardando il match fra Berrettini e Monfils: “Bravo Matteo hai giocato un grande match, ormai sei un giocatore vero e ti meriti una grande carriera. Grazie anche perché dopo tanto tempo mi hai fatto emozionare guardando una partita di tennis. In bocca al lupo“.

