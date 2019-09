US Open – Osaka ko a sorpresa! La campionessa in carica fuori agli ottavi contro Belinda Bencic

Naomi Osaka sconfitta agli ottavi di finale: la campionessa in carica si arrende in due set alla svizzera Belinda Bencic

La campionessa in carica è fuori agli ottavi di finale! Naomi Osaka, vincitrice della passata edizione degli US Open, è stata eliminata a sorpresa da Belinda Bencic negli ottavi di finale dell’ultimo Slam dell’anno. La numero 1 al mondo ha perso l’incontro in 1 ora e 28 minuti con il punteggio di 5-7 / 4-6. Belinda Bencic, numero 12 della classifica mondiale femminile, affronterà la vincente di Vekic-Goerges ai quarti di finale.

