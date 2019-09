US Open – Tutto facile per Osaka: Gauff ko in due set, staccato il pass per gli ottavi

Naomi Osaka avanza senza problemi agli US Open: Gauff ko in due set

Naomi Osaka ha trionfato in maniera estremamente facile nella notte italiana nel match contro Coco Gauff, valido per i sedicesimi degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York.

La tennista giapponese ha trionfato dopo appena un’ora e 7 minuti di gioco, portandosi a casa la vittoria contro la giovanissima statunitense col punteggio di 6-3, 6-0. La numero 1 al mondo vola dunque agli ottavi di finale, dove sfiderà Bencic.

