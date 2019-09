US Open – Osaka da applausi: Gauff in lacrime dopo l’eliminazione, il gesto di Naomi è commovente [VIDEO]

Coco Gauff si è fermata ai sedicesimi degli US Open: la giovanissima statunitense ha ceduto alla numero 1 al mondo, Naomi Osaka, che dopo il match si è dimostrata una gran signora. La tennista giapponese si è infatti congratulata con la sua rivale, andandola a consolare dopo il ko. Gauff non ha trattenuto le lacrime ed è stata invitata dalla sua avversaria a dire due parole ai microfoni dopo del match.

La giovane statunitense ha accettato l’invito, commentando fugacemente il risultato, congratulandosi con Naomi Osaka e spiegando di non volerle rubare altro tempo dopo essersi meritata la vittoria. La tennista giapponese ha poi tenuto un discorso durante il quale ha ceduto all’emozione.

“Non credo di essere un mentore, vorrei solo dire, se loro sono ancora qui, voi ragazzi avete cresciuto una giocatrice fantastica. Ricordo che vi vedevo ragazzi, non voglio piangere, ricordo che vedevo questi ragazzi allenarsi nello stesso posto nostro e per me, visto che ce l’abbiamo fatta entrambi, e stiamo ancora lavorando più duro che possiamo, credo che sia incredibile, e penso che voi ragazzi siate fantastici. Penso che Coco, tu sei fantastica”, ha dichiarato Naomi Osaka.

After defeating Coco Gauff in straight sets, Naomi Osaka asked the 15-year-old to join her for the encore interview. pic.twitter.com/kcat7fRggr

