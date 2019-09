US Open – Tutto facile per Nadal, lo spagnolo spazza via Schwartzman in tre set: in semifinale la sfida con Berrettini

Nessun problema per lo spagnolo che supera in tre set il proprio avversario argentino, guadagnandosi l’accesso in semifinale

Nessun problema per Rafa Nadal nei quarti di finale degli US Open, ultimo slam stagionale in corso di svolgimento sul cemento di Flushing Meadows, a New York. Il tennista spagnolo non lascia scampo a Diego Schwartzman, numero 21 del ranking Atp, superandolo con il punteggio di 6-4 7-5 6-2 dopo un match durato due ore e quarantotto minuti.

Tutto semplice per il campione spagnolo, che si guadagna così l’accesso in semifinale, dove troverà Matteo Berrettini che poco prima aveva battuto in cinque set Gael Monfils. Un confronto che mette in palio l’ultimo atto degli US Open, dove i pronostici saranno tutti a favore di Nadal.

