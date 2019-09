US Open – Nadal, ironia e un pizzico di veleno contro il giornalista: “ho perso 4 volte il servizio? Sei italiano, tifi Berrettini”

Rafa Nadal risponde con ironia, e anche un po’ di veleno, alla domanda di un giornalista italiano che gli fa notare di aver perso il servizio 4 volte: in vista della sfida contro Berrettini, è già derby Spagna-Italia

Ha specificato che fosse ironico, qualche risata in conferenza stampa lo ha confermato, ma il tono e le risposte rivolte ad un giornalista italiano, hanno tradito un po’ di fastidio nella voce di Rafa Nadal. In vista della sfida contro Matteo Berrettini, il tennista maiorchino è stato fatto notare di aver perso il servizio 4 volte. La risposta di Nadal è stata velenosa: “contro Berrettini devo giocare al meglio delle mie possibilità e penso di aver fatto un passo avanti oggi, anche se ho perso il mio servizio un paio di volte, come hai detto…”. Il giornalista italiano precisa: “4 volte”. Nadal continua: “sì, quattro. E… spero di non… Quante volte ha perso il servizio Berrettini contro Monfils?”.

Il giornalista: “lui ha giocato quasi 4 ore…”, e Nadal: “io quasi tre. Sei molto concentrato su quante volte ho perso il servizio. Vuoi ricordarmi che ho perso il servizio 4 volte. No, ma lo capisco, sei italiano naturalmente e sei dalla parte di Berrettini. Ma ho visto anche lui ha perso il servizio qualche volta stasera. Sto scherzando, so che fa parte del gioco. Devo solo giocare il mio miglior tennis”.

