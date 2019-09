US Open – Medvedev Ã¨ il primo finalista, niente da fare per Dimitrov: il russo si impone in tre set

Il tennista russo stacca il pass per l’ultimo atto dello slam statunitense dove affronterà il vincente del match tra Berrettini e Nadal

Il primo finalista degli US Open è Daniil Medvedev, il russo non lascia scampo a Grigor Dimitrov e stacca il pass per l’ultimo atto dello slam statunitense, in corso di svolgimento sul cemento di New York.

Il numero cinque del ranking ATP si impone con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-3 dopo una battaglia di due ore e quarantuno minuti, conquistando così la prima finale slam della propria carriera. L’equilibrio regna solo nella prima frazione, risolta dal russo al tie-break per sette punti a cinque. Nei restanti set non c’è partita, con Dimitrov che non riesce a tenere il ritmo del proprio avversario, cedendo clamorosamente in tre set. In finale, Medvedev attende adesso il vincente della sfida tra Nadal e Berrettini, che si affronteranno nella notte italiana.

