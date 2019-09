US Open – La lezione di Nadal: “n°1 e record Slam? Non ci penso! Gioco solo per essere felice”

Dopo il successo agli US Open, Rafa Nadal evita discorsi riguardanti il n°1 e il record Slam: il tennista spagnolo ammette di giocare solo per sentirsi felice

Una finale epica quella degli US Open 2019, conclusasi al quinto set dopo 5 ore di grande spettacolo. A trionfare è stato Rafa Nadal, capace di resistere all’impeto della rimonta di Medvedev e prendersi il 19° Slam della sua carriera. Nel post gara il maiorchino si è espresso così in conferenza stampa: “le ultime tre ore del match sono state tanto intense, mentalmente e fisicamente. Daniil ha il merito di aver fatto diventare memorabile questa serata, è un campione, avrà altre occasioni. Queste partite in finali Slam sono più speciali, se poi diventano così drammatiche, diventano storiche, almeno saranno parte della mia storia. – ha spiegato Nadal attraverso le dichiaraizoni raccolte da Ubitennis – Lui ha 23 anni, gioca in modo impressionante, ha un gran futuro davanti, vincerà Slam, è difficile fare previsioni, ma la sua carriera promette molto molto bene.

Essere ancora competitivo, lottare per il numero uno? Non lotto per quello, voglio solo essere competitivo nel modo che voglio io, alla mia età non posso perdere tempo o energie per inseguire il numero 1 ATP, io voglio poter giocare il più a lungo possibile. Dovessi arrivarci, fantastico, ma non è il mio obiettivo.

19 Slam, la gara tra noi tre… io non la vedo così, certo che mi piacerebbe essere quello che ha vinto di più, ma non mi alleno e non gioco per questo. Lo faccio perchè amo questo sport, non esistono solo gli Slam, io gioco per essere felice. Poi certo se la cosa crea interesse nei fan, va bene, e mi sento onorato di essere parte di questa battaglia. Ho ottenuto tanto nella mia carriera, dovessi arrivare sopra gli altri non sarei ne più nè meno felice che se non ci riuscissi”.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE