US Open – Kyrgios si ferma ai sedicesimi: Rublev trionfa in tre set

Kyrgios eliminato ai sedicesimi: Rublev trionfa in tre set e raggiunge Berrettini agli ottavi

Termina ai sedicesimi il percorso di Nick Kyrgios agli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York. L’australiano, che anche a New York ha fatto parlare di sè per delle clamorose affermazioni contro l’ATP, ha ceduto al russo Rublev in tre set, dopo un’ora e 54 minuti di gioco, col punteggio di 7-6, 7-6, 6-3.

