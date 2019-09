US Open – Federer distrugge il malcapitato Goffin, King Roger lascia solo quattro game al francese

Il tennista svizzero si qualifica per i quarti di finale dell’ultimo slam della stagione, asfaltando senza problemi il francese Goffin

Roger Federer si qualifica senza problemi ai quarti di finale degli US Open, ultimo slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di New York. Il tennista svizzero non lascia scampo a David Goffin, asfaltandolo con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-0 dopo un’ora e ventidue minuti di partita.

Un match a senso unico, dominato in lungo e in largo dal numero 2 del ranking ATP, davvero straripante al cospetto del malcapitato francese. Precisione, dinamismo e grande freddezza nei momenti topici della gara per Federer, che nei quarti di finale attende adesso il vincitore del match tra Dimitrov e De Minaur.

