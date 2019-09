US Open – Berrettini stende Rublev ed entra nella storia del tennis italiano: ai quarti di finale come Barazzutti!

Matteo Berrettini batte Andrey Rublev e accede ai quarti di finale degli US Open: l’azzurro proverà a bissare l’impresa di Barazzutti, ultimo azzurro ad arrivare in semifinale

Matteo Berrettini non si ferma più! Il tennista azzurro, attuale numero 25 del mondo, stacca il pass per i quarti di finale degli US Open e proverà a mettercela tutta per seguire le orme di Corrado Barazzurri, ultimo italiano a raggiungere le semifinali dello Slam statunitense nel 1977, prima di arrendersi a Jimmy Connors. Berrettini si è imposto in 2 ore e 14 minuti su Andrey Rublev con il punteggio di 1-6 / 4-6 / 6-7 (6-8).

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo