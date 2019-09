US Open – Berrettini avanza: staccato il pass per gli ottavi di finale

Berrettini agli ottavi di finale agli US Open: l’australiano Popyrin eliminato in quattro set

Sorride Matteo Berrettini agli US Open: il 24enne romano ha staccato il pass per gli ottavi di finale del quarto ed ultimo Slam della stagione, in corso sui campi in cemento del Flushing Meadows di New York, eliminando l’australiano Popyrin. L’azzurro, numero 25 del ranking ATP, ha trionfato col punteggio di 6-4, 6-4, 6-7(3-7), 7-6(7-2), dopo tre ore e 39 minuti di gioco. Agli ottavi, Berrettini sfiderà il russo Rublev.

