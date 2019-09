US Open – Berrettini lotta ma non basta, Nadal raggiunge Medvedev in finale: allo spagnolo bastano tre set

Niente da fare per l’azzurro al cospetto di Nadal, che riesce a staccare il pass per la finale con il risultato di 7-6, 6-4, 6-1

Si ferma in semifinale la corsa di Matteo Berrettini agli US Open, ma l’azzurro non ha davvero nulla da rimproverarsi al termine di un torneo pazzesco, giocato sempre alla grande.

Sfuma la finale dell’ultimo slam della stagione per il 23enne romano, steso senza problemi da Rafa Nadal, davvero ingiocabile nella notte italiana. Lo spagnolo si impone con il risultato di 7-6 (6) 6-4 6-1 dopo due ore e trentotto minuti di gioco staccando così il pass per la finale dove troverà il russo Daniil Medvedev, abile a battere anche lui in tre set il bulgaro Grigor Dimitrov. Un peccato per l’azzurro, che nel primo set gioca alla pari e, dopo aver annullato un set point, costringe Rafa al tie-break. Qui vola sul 4-0 e sembra fatta, prendendosi anche due set point. Lo spagnolo però non molla e rimonta, dando il via alla cavalcata verso la vittoria. Per Berrettini adesso l’obiettivo è la qualificazione al Masters di Londra, si qualificano i primi otto ma ci sono ancora i tornei in Asia per strappare una qualificazione che, fino a qualche mese fa, sarebbe stata davvero utopia. Con questo risultato infatti, lunedì Berrettini sarà anche n. 9 della classifica mondiale Race to London, quella che qualifica i migliori 8 giocatori della stagione per le Atp Finals di fine anno a Londra.

