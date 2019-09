US Open – Bianca Andreescu stacca il pass per la semifinale, stesa in tre set la belga Elise Mertens

La canadese avanza al penultimo turno degli US Open, dove affronterà la svizzera Bencic per un posto in finale

Si completa il quadro delle semifinali degli US Open femminili, l’ultima giocatrice a staccare il pass per il penultimo atto dello slam statunitense è Bianca Andreescu. La tennista canadese stende in rimonta Elise Mertens, imponendosi con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3 dopo poco più di due ore di partita.

Nel primo set è la belga che scappa avanti grazie allo strappo ottenuto nel quarto gioco, ma nella seconda frazione l’inerzia passa tutta a favore della canadese, che lascia solo cinque game alla propria avversaria fino al punto decisivo del nono gioco. Nel prossimo turno la Andreescu se la vedrà con Belinda Bencic, abile a superare in due set la croata Vekic.

