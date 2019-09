UFC 242 – Khabib trionfa ancora: la mossa che ha regalato la vittoria a Nurmagomedov [VIDEO]

Khabib trionfa per sottomissione al terzo round contro Poirier: ecco la mossa che ha permesso al daghestano di trionfare

Ritorno in gabbia col botto per Khabib Nurmagomedov: dopo 10 mesi dall’ultimo incontro, al termine del quale è stato squalificato per rissa, ‘The Eagle’ ha conquistato oggi l’ennesima vittoria, la 28ª in carriera. Il campione daghestano mantiene dunque la cintura dei pesi leggeri grazie ad una rear naked choke, la mossa che gli ha permesso di trionfare per sottomissione, al terzo round, contro Dustin Poirier. Nel video la mossa vincente di Khabib.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Khabib smeshed Poirier and then made him tap #UFC242 pic.twitter.com/n3y6kwV5rj — Dylan (@Dylangonzalez21) September 7, 2019

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE