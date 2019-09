UFC 242 – Quanto ha guadagnato Khabib Nurmagomedov nel match contro Poirier? Cascata di milioni per ‘The Eagle’

Il ritorno di Khabib Nurmagomedov a UFC 242 è stato lautamente ricompensato: il fighter daghestano ha ricevuto una cascata di milioni

Dopo 10 mesi di pausa ‘forzata’, dovuta alla rissa nel post match contro McGregor, per la quale ha subito una pesante squalifica, Khabib Nurmagomedov è tornato a combattere a UFC 242, difendendo il titolo di campione dei pesi leggeri con successo nel match contro Dustin Poirier. Il fighter daghestano non è solo uscito vincitore, ma si è anche portato a casa una borsa niente male. Khabib Nurmagomedov ha guadagnato la bellezza di 6.090.000 milioni di dollari, a mani basse la cifra più alta della serata. Una quantità di soldi impressionante per quello che è il fighter più in voga delle MMA. Impietoso il confronto con Poirier che ha guadagnato appena 290.000 dollari, la seconda cifra più alta dell’evento.

