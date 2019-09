Tifa Fiorentina, il suo idolo è LeBron e non rinuncia alla carbonara: Matteo Berrettini, il sogno italiano agli US Open

Matteo Berrettini, il sogno italiano agli US Open: il tennista azzurro raggiunge la semifinale dello Slam americano 42 anni dopo Barazzutti. Adesso c’è Nadal!

Per trovare l’ultimo tennista maschile italiano in semifinale agli US Open si deve tornare indietro fino al 1977, quando Corrado Barazzutti si dovette fermare al penultimo atto dello Slam americano contro Jimmy Connors. Ben 42 anni dopo, l’Italia porta un altro giocatore fra i migliori quattro sul cemento newyorkese. Grazie al successo ottenuto su Gael Monfils nella notte di ieri, Matteo Berrettini ha raggiutno la semifinale degli US Open, suo miglior risultato Slam in carriera.

Il tennista romano si ritrova virtualmente numero 13° al mondo (best ranking) e 9° nella Race to London, la corsa verso le ATP Finals di novembre alla quale si qualificano i migliori giocatori della stagione. Un anno straordinario per Berrettini, nel quale sono arrivate le vittorie a Budapest e Stoccarda, seguito naturale del successo a Gstaad del 2018. Negli Slam può vantare gli ottavi in 3 prove su 4 (gli mancano gli Australian Open), e poco male se Federer a Wimbledon gli ha dato una ‘lezione gratuita’, se è valsa per giocare gli US Open a questo livello!

Musica hip hop nelle orecchie, un occhio sullo smartphone alle ultime news sulla Fiorentina, sua squadra del cuore, Matteo Berrettini mantiene i nervi saldi in vista della super sfida che lo attende. In semifinale c’è Rafa Nadal, l’ultimo battesimo del fuoco prima dell’eventuale finalissima. Nella terra di LeBron James, suo idolo, ‘Berretto‘ (affettuoso soprannome dei fan social) si prepara a vivere il sogno americano, un po’ più tricolore del solito. Se andrà male, a casa lo aspetta un bel piatto della sua amata carbonara e la consapevolezza di avere un radioso futuro davanti.

