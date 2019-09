Tadej Pogacar trionfa solitario nella 9ª Tappa della Vuelta di Spagna: caos Movistar, Soler la combina grossa!

La prima settimana della Vuelta di Spagna 2019 si chiude con una tappa davvero interessante. Frazione breve ma impegnativa quella con inizia da Andorra La Vella e conclusione a Cortals d’Encamp. Un percorso lungo 94.4 km, composto da 3 salite importanti e un traguardo posto a 2000 metri di quota sul quale Tadej Pogacar ha alzato per primo le braccia al cielo grazie ad una bella azione solitaria. Allle sue spalle Nairo Quintana e Primoz Roglic. Da sottolineare il caos in casa Movistar che ottiene la maglia rossa con Nairo Quintana ma è costretta a redarguire l’azione testarda di Soler che, nel finale di gara, prova a partire da solo piantando lo stesso Quinata e Valverde. Dall’ammiraglia arriva l’ordine di aspettare ed aiutare i compagni, il ciclista spagnolo manda tutti, platealmente, a quel paese.

What does Movistar do ?! Because of the Quintana, they sacrificed a safe victory for Soler. A very cheeky move!!! pic.twitter.com/4gxWx4w8vb

— Data sport Metatag (@dataMetatag) September 1, 2019