Superclasico deludente, i tifosi del Boca Juniors se la prendono con De Rossi: “lento, fantasma, turista di lusso!”

Il Boca Juniors non va oltre lo 0-0 nel Superclasico contro il River Plate, i tifosi se la prendono con De Rossi, autore di una prestazione opaca: prime critiche per l’ex Roma

Il primo Superclasico di Daniele De Rossi è stato piuttosto deludente. L’ex centrocampista della Roma ha giocato 70 minuti senza incidere e il suo Boca Juniors non è andato oltre lo 0-0 contro i rivali del River Plate. La prestazione opaca del centrocampista italiano ha generato un po’ di malcontento nei tifosi Xeneizes che sui social non hanno risparmiato diverse critiche a DDR. Le frasi più gettonate sono “non ha giocato bene” ed “è lento“, ma qualcuno si spinge oltre fino a dire “è un turista di lusso“, “è stato un fantasma“.

Un tifoso non ha risparmiato una netta stoccata: “per me non ha giocato bene… la sua mancanza di ritmo e la sua età sono state evidenziate. Non nego che sia stato un fenomeno, ma per ora al Boca è passato abbastanza inosservato“. C’è anche chi però, come sempre, dà la colpa all’allenatore: “Alfaro pensa solo a difendersi. I giocatori non sapevano cosa fare e De Rossi ha subito questa confusione”.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo