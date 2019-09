Spagna, il ct Moreno non ha dubbi: “se Luis Enrique volesse tornare, farei subito un passo indietro”

L’attuale ct della selezione spagnola ha sottolineato come lascerebbe subito il suo incarico se Luis Enrique decidesse di tornare

Ha ereditato la panchina della Spagna dopo la rinuncia di Luis Enrique, costretto ad abbandonare il proprio incarico per la malattia della figlia Xana, deceduta poi all’età di 9 anni giovedì scorso.

Robert Moreno ha però ammesso di essere pronto a lasciare il ruolo di ct nel caso in cui l’ex Barcellona volesse tornare, tornando così a fargli da assistente: “Luis Enrique è prima di tutto un amico e, se un giorno volesse tornare ad allenare la Spagna, sarei felice di fare un passo indietro e di tornare a lavorare con lui” le parole di Moreno in conferenza stampa in vista della sfida contro la Romania. “E’ stata una settimana difficile, cercheremo di dare una piccola gioia in un brutto momento. E’ l’unica cosa che possiamo fare“. Per quanto riguarda le questioni di campo, il ct ha sottolineato: “non amo e non voglio che si appiccichino etichette, o che si carichi un giocatore di eccessive responsabilità. Indicare Fabian Ruiz come possibile leader del centrocampo non lo aiuta. Lo seguiamo da tempo e siamo felicissimi della sua progressione. Imporsi in Serie A non è facile, provare a contendere lo scudetto a un club come la Juve ancora meno. Lui lo sta facendo, e noi siamo entusiasti della sua crescita, del fatto che il suo protagonismo aumenti continuamente. Ci basta questo, niente etichette per favore“.

