Il ‘Tiranno’ dice basta, Marcel Hirscher appende gli sci al chiodo: si ritira uno degli atleti più vincenti della storia

Il campione austriaco ha deciso di dire basta all’età di 30 anni, chiudendo una carriera ricca di successi e condita da otto Coppe del Mondo consecutive

Marcel Hirscher, all’età di 30 anni, ha deciso di dire basta con lo sci per dedicarsi alla famiglia, dopo anni passati sulle piste di mezzo mondo. Un atleta unico che ha scritto pagine di storia, considerando la sua bacheca pienissima caratterizzata da 8 Coppe del Mondo vinte consecutivamente, un record assoluto.

Non vanno nemmeno dimenticati i due ori nella combinata e nel gigante conquistati nelle Olimpiadi di Pyeongchang: due medaglie inseguite per tanti anni che coronano una carriera straordinaria. Il 6 gennaio 2018, con il trionfo nel gigante di Adelboden, ha raggiunto anche il terzo posto nella classifica degli atleti più vittoriosi nella Cdm maschile sopravanzando una colonna come Alberto Tomba, prima di salire addirittura al secondo posto alle spalle solo dello svedese Ingemar Stenmark. Le 11 medaglie raccolte ai Mondiali, tra cui 7 ori, e l’argento vinto a Sochi nel 2014 completano il palmarès di un “marziano” che resterà per sempre impresso nella testa dei tifosi. I 138 podi in Coppa del Mondo, frutto di 67 vittorie, 47 secondi posti e 24 terze posizioni rappresentano ruolino di marcia impressionante che ci farà rimpiangere il fenomeno di Annaberg.

L’ultima uscita pubblica di Hirscher, senza tuta e sci ai piedi, ha chiuso un tira e molla durato molti mesi. La decisione di dire basta con lo sport che gli ha dato tutto è arrivata 15 giorni fa, al culmine di “alcune settimane molto turbolente“. Ai Giochi Olimpici di PyaeongChang del 2018 aveva paventato questa sua decisione, ma in primavera era tornato a vincere, come ha sempre fatto. Nel frattempo però qualcosa è scattato. Lo sciatore austriaco – che nel frattempo si è sposato ed è diventato papà – non ha nascosto di non avere più le stesse motivazioni di un tempo. Non sono bastati nemmeno i Mondiali di Cortina 2021 e i Giochi Olimpici di Pechino 2022 a spingerlo a continuare, la sua vita adesso sarà lontano dagli sci: il ‘Tiranno’ del circo bianco ha deciso di appendere definitivamente gli sci al chiodo.

